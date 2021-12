10 carros de rua de 2016

Mesmo com a crise econômica, a programação de lançamentos da indústria automotiva ferveu. Para driblar a baixa nas vendas, a ordem foi mostrar novos produtos. Foram mais de 70 modelos: entre as novidades, carros inéditos e reestilizados nos segmentos dos hatches, sedãs, crossovers e utilitários esportivos.

Tem carro para todos os gostos. A nova geração do Jeep Compass, a inédita picape Toro, da Fiat, os sedãs Civic (Honda) e Cruze (Chevrolet) com motor turbinado. No campo da tecnologia e mecânica, a bola da vez é o uso da conectividade nos carros. Outro item em destaque é a incorporação do motor 1.0 flex, de três cilindros, nos hatches de entrada, como o Fiat Mobi. A tecnologia chegou com o uso do sistema Start/Stop nos modelos compactos no país.

Os compactos nacionais ganharam injeção direta e turbocompressor, que diminuem o tempo de resposta do motor e aumentam os níveis de potência. Assim, diminuem as emissões de CO2 e melhoram a economia de combustível.

Na linha premium, a Land Rover inaugurou sua fábrica em Itatiaia (Rio de Janeiro) e iniciou a produção do crossover Evoque e do utilitário Discovery Sport. Já a Honda lançou a 10ª geração do Civic, com direito a versão Touring com motor 1.5 turbo.

A francesa Peugeot equipou o hatch 208 com inédito motor 1.2 flex, de três cilindros, e outra opção 1.6 turbo THP. Já a Renault equipa agora a dupla Sandero e Logan com o novo motor 1.0 flex, de três cilindros.

No quesito segurança, os carros brasileiros começam a vir com controle de tração e de estabilidade, além de sensores de estacionamento e assistente de partida. O Nissan Kicks, por exemplo, ganhou o mundo sendo o carro oficial dos Jogos Rio 2016. Chega do México com quatro câmeras 360° para auxílio de estacionamento, design moderno e conectividade no multimídia.

Novo motor na Toro

A Toro é equipada com novo motor Tigershark 2.4 flex, câmbio automático de nove velocidades e sistema start-stop. Custa R$ 98.730.

Civic bem tecnológico

A 10° geração do Civic vem com propulsor 2.0 flex, de até 155 cv. Tem a opção 1.5 turbo, de 173 cavalos. Custa a partir de R$ 87.900

Kicks é bem moderno

O Kicks tem motor 1.6 flex, de 114 cv, e câmbio CVT. Possui central multimídia de sete polegadas e GPS integrado. Custa R$ 89.990.

208 Com motor esperto

O Peugeot 208 tem inédito motor 1.2 com três cilindros e 90 cv. Tem moderna central de multimídia. Preço: R$ 54.990.

Saveiro é esportiva

A Volkswagen lançou a nova Saveiro. Tem versão Cross de visual mais esportivo. Traz freios com ABS de função off-road. R$ 74.118.

Focus de cara global

O Focus ganhou frente global. Tem motor 1.6 flex de 135 cv. Conta com sistema Sync 3. Com preço a partir de R$ 74.590.

O BMW X1 tem motor TwinPower Turbo 2.0 flex. Traz sistema de conectividade, que permite conexão a internet 3G. A partir de R$ 166.950.

A Mercedes Classe E tem motor 2.0 Turbo de 211 cv de potência. Possui sistema com 5 modos de condução. Preços a patir de R$ 286.900.

XC90 tem motor diesel

O crossover XC90 (Volvo) ganha novo motor 2.4 turbodiesel, de 220 cv, e câmbio automático de oito marchas. Valor a partir de R$ 215.950.

